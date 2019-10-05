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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Iğdır'da
- Çataklı, helikopterle geldiği Iğdır'da Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele toplantısına katıldı
Politika 05.10.2019, 23:02
IĞDIR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Iğdır'da, Düzensiz Göçle Mücadele toplantısına katıldı.
Burada, Çataklı başkanlığında, Iğdır Valisi Enver Ünlü ile protokol üyelerinin katılımıyla Düzensiz Göçle Mücadele toplantısı yapıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulunan Çataklı, daha sonra kentten ayrıldı.
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