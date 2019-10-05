Son Dakika
Terim "Oynanan futbol Galatasaray'a yakışmıyor!"
Gençlherbirliği şanssızlıktan yakınıyor
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Rekor kıran kırana...
Tokatlı Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk'ün şehadet haberi ailesini yasa boğdu
Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Irak Meclis Başkanından yolsuzlukla mücadele sözü

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Iğdır'da

- Çataklı, helikopterle geldiği Iğdır'da Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele toplantısına katıldı

Politika 05.10.2019, 23:02
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Iğdır'da

IĞDIR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Iğdır'da, Düzensiz Göçle Mücadele toplantısına katıldı.

Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız ile birlikte helikopterle geldiği Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığı'ndan Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne geçti.

Burada, Çataklı başkanlığında, Iğdır Valisi Enver Ünlü ile protokol üyelerinin katılımıyla Düzensiz Göçle Mücadele toplantısı yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulunan Çataklı, daha sonra kentten ayrıldı.

#düzensiz göç #göç #İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 7 11
10. Levante 8 11
11. Eibar 8 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@