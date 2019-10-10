İçişleri Bakanı Soylu: “Bu bir savaş değil, bu bir terörle mücadele”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde” dedi.
Politika 09.10.2019, 23:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde” dedi.
Bakan Soylu, “Ardından Zeytindalı Harekatı gerçekleşti. Türkiye orada da bir kararlılık ortaya koydu. Hem kendi sınırını tehdit eden hem de oradaki nüfus yapısını değiştirmek için PYD/PKK’ya sessiz kalmadı” ifadelerini de kullandı
Barış Pınarı Harekatı’nın bir terörle mücadele olduğunu dile getiren Soylu, “Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde” diye konuştu.(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
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