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İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’na katılmak üzere Hatay’a geldi.
Politika 04.08.2019, 12:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’na katılmak üzere Hatay’a geldi.
Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bu illerden emniyet müdürleri ve askeri yetkililer de katıldı.(İHA)
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