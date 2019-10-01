İshal vakalarında içme suyu şüphesi!
ANKARA - Sağlık Bakanı Koca: “(Ankara'daki hastanelerde ishal vakaları) İçme sularıyla ilgili belli aralıklarla birtakım tetkikler yapıyoruz. Son dönem bu hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik" dedi. Bakan Koca, İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığını, gelen hastaların sıklığında, sayısında geçen yıla göre ciddi, anlamlı bir farklılık olmadığını gördüklerini ifade etti.
Politika 01.10.2019, 20:42 01.10.2019, 21:34
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