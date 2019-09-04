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İYİ Parti'de Üst Düzey İstifalar Gelmeye Başladı!

İYİ Parti'de istifa depremi devam ediyor. Bu kez istifa eden isim İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen olu.

Politika 04.09.2019, 14:56 04.09.2019, 15:08 Billdrt
İYİ Parti'de Üst Düzey İstifalar Gelmeye Başladı!
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Önceleri Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Seymen, bu dönem içerisinde çerkeslere asimilasyon yapıldığı sözleriyle birlikte partide çıkan tartışma sonucunda istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de yeni yönetim kadrolarının belirlendiği kongre yapılalı henüz 1 ay olmadan istifa kararları gelmeye başladı.

Hukuk ve Seçim İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seymen görevi bıraktığını açıkladı. 3 Ağustos tarihli kongrede çarşaf liste ile girilen sandıktan, partinin birçok önde gelen ismini geride bırakmayı başaran ve 436 oyla, 7.sırada yer alan Seymen, 1 aylık süre sonunda istifa açıklaması yaptı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı yaptığı dönem içerisinde, Cumhuriyetin ilk yıllarında çerkeslere asimilasyon yapıldığını belirtmiş olan Seymen, bu sözleriyle özellikle MHP'den gelen bazı partililerce sosyal medya ve partiye yakın yeni yayın kuruluşlarında tekrardan tartışma konusu halini almıştı.

Seymen, Amacının Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret olmadığını söylemişti. 

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