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İYİ Parti'de Üst Düzey İstifalar Gelmeye Başladı!
İYİ Parti'de istifa depremi devam ediyor. Bu kez istifa eden isim İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen olu.
Önceleri Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Seymen, bu dönem içerisinde çerkeslere asimilasyon yapıldığı sözleriyle birlikte partide çıkan tartışma sonucunda istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti'de yeni yönetim kadrolarının belirlendiği kongre yapılalı henüz 1 ay olmadan istifa kararları gelmeye başladı.
Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı yaptığı dönem içerisinde, Cumhuriyetin ilk yıllarında çerkeslere asimilasyon yapıldığını belirtmiş olan Seymen, bu sözleriyle özellikle MHP'den gelen bazı partililerce sosyal medya ve partiye yakın yeni yayın kuruluşlarında tekrardan tartışma konusu halini almıştı.
Seymen, Amacının Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret olmadığını söylemişti.
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