İYİ Parti'de İstifa Depremi! Ülkücüler Yuvaya Dönüyor...
MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından yapılan çağrı üzerine İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İYİ Parti hattında derin çatlaklar oluşmaya başladı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından 1 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Partililere ilişkin gerçekleştirilen çağrı sonrasında İYİ Parti'den 19 kişi istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti'den MHP'ye tekrar geçişler sebebiyle MHP Kepez İlçe Başkanlığı'nda bir tören düzenlendi. Törende bir takım açıklamalar yapan MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, eski arkadaşlarının tekrar partide olmasından dolayı oldukça memnun olduklarını belirtti.
Yaşananlar İbret Verici!
İYİ Parti'den MHP'ye gelerek tekrardan yuvaya dönen dava arkadaşları için tören düzenlediklerini ifade eden Seyyar, Türk siyasetini akamete uğratmak amacıyla zaman zaman saldırılar aldıklarını belirtti. MHP'den bazı gerekçeler sunarak ayrılanlar ve kopanların olduğunu, fakat geçmişte birlikte yol yürüdükleri bu kişilerin İYİ Parti'de aradıklarını bulamadığını söyledi.
Pişman Oluyorlar!
10 Ağustos'ta istifa talebinde bulunan ve bugün belgesini alan İYİ Parti Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı, MHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye gittiği için çok pişman olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli tarafından yapılan "YUVAYA DÖNÜN" çağrısını değerlendiren ve eski partisine dönerek dava arkadaşlarıyla birlikte yol yürümeye başlayacağından dolayı oldukça mutlu olduğunu aktaran Avcı, yaptığı hatanın farkına vardığını söyledi.
İYİ Parti'nin, terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı olarak bilinen HDP ile masa altından olan birlikteliğinin artık dayanılmayacak bir hal aldığını anlatan Özgür Avcı, Devlet Bahçeli'nin çağrısına uyarak "Evime, ocağıma, yuvama geri döndüm" dedi. Kendisi gibi hataya düşen tüm ülkücülerin de bu hatadan dönmesi için çağrı yaptı.
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