"Kadın çiftçiliğinin artırılması ters göçü başlatacak"

TBMM (AA) - SEVAL OCAK ADIYAMAN - AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, tarımın daha da güçlenmesinin kadın eliyle gerçekleşeceğini belirterek, "Kadın çiftçiliğinin artırılması ters göçü başlatacaktır. Gıda ve tarım, gelecekte en çok ihtiyaç duyabileceğimiz alanlar. Bu alanları kaybetmeden aktif hale getirmemiz de kadınlar sayesinde olacak." dedi.

Gözgeç, AA muhabirine kadın çiftçilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Önceki yasama döneminde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Alt Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Gözgeç, bu alt komisyonun yerinde incelemeler yaparak çalışmalarını tamamladığını ve bir rapor hazırladığını belirtti.

Raporda, kırsalda kadınların sağlık ve eğitim sorunlarının bulunduğunu ayrıca kooperatifleşmenin yetersiz olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Gözgeç, kadınların istihdamına yönelik önemli tespitlerin de rapora girdiğini aktardı.

Gözgeç, "Kadınların işgücüne katılım oranında son 10 yılda yüzde 70 artış olmuş. 2004 yılından beri de düzenli bir artış kaydetmişiz ama AB ülkeleriyle karşılaştırdığımızda bu oran yine de düşük." diye konuştu.

Türkiye'de kırsalda kadınların girişimcilik, finansmana erişim ve pazarlamada sorunları bulunduğunu belirten Gözgeç, bu sorunların çözümüne yönelik önerilere raporda yer verdiklerini ifade etti.

Gözgeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kız çocuklarının eğitiminin artırılması gerekiyor. Bir mesafe kaydettik ama bu devam eden bir süreç. Kız çocukların eğitiminin kolaylaştırılması, yurt, burs imkanlarının, anneler için kreş olanaklarının artırılması gerekiyor. Kırsaldaki kadınların kişisel gelişimi için eğitimlerin sürdürülmesi gerekiyor. Bunun içerisinde kadına şiddet, kadın hakları, sağlık ve kişisel gelişim gibi konuların da programda yer alması gerekiyor. İstihdam alanında kırsal alandaki kadınlar için tıbbi aromatik bitkiler, organik tarım, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ve ekoturizm gibi kadınların istihdam ve verimliliğinin artırılabileceği alanlara yönlendirilmesini önerdik. Sivil toplum kuruluşları, üniversite, kamu ve yerel yönetim iş birliğinin mutlaka sağlanması gerekiyor. Başarılı örneklerde gördük ki bu iş birliği olmuşsa kadınlarımız daha güzel sonuçlar ortaya koyabiliyor. Sürdürülebilirlik konusunda da bu iş birliği olumlu sonuçlar veriyor."

- "11. Kalkınma Planı'nın takipçisi olacağız"

Emine Yavuz Gözgeç, alt komisyon raporunda da yer alan bir öneri konusunda somut adım atıldığını; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü"nü imzaladığını anlattı.

Bu protokolle, mevcut güçlü kooperatiflerde kadın sayısının artırılması, karar alma mekanizmalarında kadınların olması, kooperatiflerin kuruluş, proje geliştirme, fon, kaynak ve markalaşma konularında teknik destek sunulması ile kadın kooperatiflerinin fuarlara katılımında teknik destek sağlanmasının amaçlandığını belirten Gözgeç, önceki dönemlerde, farklı bakanlıkların kırsaldaki kadınlara yönelik farklı çalışmaları bulunurken, alt komisyon raporu sonrası imzalanan bu protokolün bakanlıklar arasındaki koordinasyonun güçlendiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Gözgeç, alt komisyon raporundaki önerilerin, 11. Kalkınma Planı'nda yer aldığına da işaret ederek, bunlar arasında "kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artırılmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanması", "kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik girişimcilik, danışmanlık gibi alanlarda desteklerin yaygınlaştırılması, gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması, kadın kooperatiflerinin kurulması", "kadınların e-ticarette çalışmalar yapabilmesi için eğitim programları ve seminerler düzenlenmesi" başlıklarının bulunduğunu kaydetti.

İlgili bakanlıkların Kalkınma Planı kapsamında faaliyetlerini yürüteceğini anımsatan Gözgeç, "Biz de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve bu Komisyonda emek sarf etmiş biri olarak bunların takipçisi olacağız. KEFEK, bir mevzuat değişikliği gerekiyorsa takibi yapılacak." dedi.

Gözgeç, söz konusu çalışmaların farkındalığı artıracağını, özellikle kadın milletvekillerinin bölgelerinde bu farkındalığın artmasına yönelik faaliyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

15 Ekim'in Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak kutlandığına değinen Gözgeç, kadın çiftçilerin yanında olmaya her daim devam edeceklerini bildirdi.



- "Kadınlar sayesinde olacak"

Emine Yavuz Gözgeç, tarımsal alanda kadın çiftçiliğinin artırılmasının ters göçü başlatacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kırsaldan kente doğru göç var. Gençlerimiz kente doğru yöneliyor. Kentte yapılaşma artıyor ve uyum sorunları da meydana geliyor. Gençlerimizin, kadınlarımızın bulundukları yerlerde girişimciliklerinin artırılması, hem orada istihdamı artıracak hem de ters göçü sağlayacaktır. Gıda ve tarım, gelecekte en çok ihtiyaç duyabileceğimiz alanlar. Bu alanları kaybetmeden aktif hale getirmemiz de kadınlar sayesinde olacak. Tarımın daha da güçlenmesi kadın eliyle gerçekleşecektir."

Kadınlara yönelik sivil toplum örgütlerinin, kırsaldaki kadınlara katkı yapabileceklerini belirten Gözgeç, "Özellikle kooperatifleşme, kırsaldaki kadınlar açısından 'birlikten güç doğar' anlayışıyla daha etkin olacaktır." diye konuştu.