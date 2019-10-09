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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Politika 09.10.2019, 13:59 09.10.2019, 17:31
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın-O'Brein görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım 2019'da Vaşington'a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde Türkiye sınırını terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

#ABD Başkanı Donald Trump #ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. OBrien #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın #Suriyenin kuzeyi
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