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Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum"
Politika 09.10.2019, 18:12
ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum." ifadesini kullandı.
Temel Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.
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