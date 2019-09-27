Kılıçdaroğlu, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti
Politika 27.09.2019, 16:07
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti.
Dernek Başkanı Tozlu'nun, Kılıçdaroğlu'na derneğe katkılarından dolayı plaket verdiği kabulde, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'da hazır bulundu.
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