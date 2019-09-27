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Kılıçdaroğlu, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti

Politika 27.09.2019, 16:07
Kılıçdaroğlu, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi
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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, dernek Başkanı Dilek Koçak Tozlu ve beraberindeki down sendromlu çocuklardan oluşan heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Dernek Başkanı Tozlu'nun, Kılıçdaroğlu'na derneğe katkılarından dolayı plaket verdiği kabulde, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'da hazır bulundu.

#chp #down sendromu
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