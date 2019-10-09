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Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için." ifadesini kullandı.
Politika 09.10.2019, 17:37 09.10.2019, 17:52
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." değerledirmesinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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