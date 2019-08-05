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Kılıçdaroğlu: “Şavşat’ın benim için özel bir anısı var”
31 Mart seçimlerinde sandıktan başarıyla çıkan belediyeleri ziyaret etmek üzere Artvin’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şavşat ilçesini ziyaret etti. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar’ı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na meclis kararlıyla fahri hemşerilik beratı ünvanlı verildi.
Politika 03.08.2019, 14:14
31 Mart seçimlerinde sandıktan başarıyla çıkan belediyeleri ziyaret etmek üzere Artvin’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şavşat ilçesini ziyaret etti. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar’ı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na meclis kararlıyla fahri hemşerilik beratı ünvanlı verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmanın ardından bugün nikahları kıyılacak olan Duygu ve Oktay çiftini tebrik etti. CHP lideri Şavşat’ta düzenlenen mitingin ardından karayolu ile Ardahan Belediyesi’ni ziyaret etmek üzere yola çıktı. Kılıçdaroğlu Ardahan Belediyesi ziyaretinin ardından saat 16.00’da Artvin Ardanuç Belediyesi’ni ziyaret edecek.(Adem Güngör - Temel Okur/İHA)
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