Son Dakika
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık 
MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"

Kılıçdaroğlu: “Şavşat’ın benim için özel bir anısı var”

31 Mart seçimlerinde sandıktan başarıyla çıkan belediyeleri ziyaret etmek üzere Artvin’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şavşat ilçesini ziyaret etti. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar’ı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na meclis kararlıyla fahri hemşerilik beratı ünvanlı verildi.

Politika 03.08.2019, 14:14
Kılıçdaroğlu: “Şavşat’ın benim için özel bir anısı var”

31 Mart seçimlerinde sandıktan başarıyla çıkan belediyeleri ziyaret etmek üzere Artvin’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şavşat ilçesini ziyaret etti. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar’ı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na meclis kararlıyla fahri hemşerilik beratı ünvanlı verildi.

Belediye ziyaretinin ardından halka seslenen Kılıçdaroğlu “Şavşat’ı çok seviyoruz, olağanüstü güzel bir doğası var. Şavşat’ın benim hayatımda özel bir anısı var. Burada bir terör saldırısına uğramıştım bir güvenlik görevlimiz şehit olmuştu, onun adına yapılan çeşmeye uğradık, bir yudum su aldık. Allah rahmet eylesin diyoruz ona. Dolayısıyla bizi hiç kimse yıldıramaz inandığımız savaştan, inandığımız yoldan hiç kimse alı koyamaz. Biz bu memleketin huzuru için Türkiye’nin huzuru için ve hep birlikte yaşmak için yola çıktık. Önümüzde hangi engeller olursa olsun. Her türlü engeli kararlılıkla aşacağız. Aşmak zorundayız ve birlikte aşacağız. Türkiye’yi bölgesinin en uygar en dinamik güçlü ülkesi haline getireceğiz. Bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmanın ardından bugün nikahları kıyılacak olan Duygu ve Oktay çiftini tebrik etti. CHP lideri Şavşat’ta düzenlenen mitingin ardından karayolu ile Ardahan Belediyesi’ni ziyaret etmek üzere yola çıktı. Kılıçdaroğlu Ardahan Belediyesi ziyaretinin ardından saat 16.00’da Artvin Ardanuç Belediyesi’ni ziyaret edecek.

(Adem Güngör - Temel Okur/İHA)
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ağustos 2019
İmsak 04:04
Güneş 05:43
Öğle 13:00
İkindi 16:51
Akşam 20:06
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@