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Kılıçdaroğlu, Suriye ile diyalog önerdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım. Suriye’nin terörden arındırılması için” dedi.

Politika 09.10.2019, 22:06 09.10.2019, 22:14
Kılıçdaroğlu, Suriye ile diyalog önerdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım. Suriye’nin terörden arındırılması için” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30’da Ankara’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, “Elbette hiç kimsenin burnu kanasın istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım. Suriye’nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu taktirde Suriye’nin, Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Suriye’nin terörden arındırılması açısından çok önemli” dedi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #suriye
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