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Kılıçdaroğlu'nun kabulü
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve beraberindeki heyeti kabul etti
Politika 07.10.2019, 12:40
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de hazır bulundu.
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