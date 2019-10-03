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Kurgusal Duruşma Yarışması

- Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezince bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın finalleri 5-6 Ekim'de Ankara'da yapılacak

Politika 03.10.2019, 11:17
Kurgusal Duruşma Yarışması
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ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezince bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın finalleri 5-6 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, finallerde haziran ayında 54 baronun katılımıyla gerçekleştirilen bölge elemelerinde birinciliği alan takımlar yarışacak.

Bu kapsamda İstanbul, Kahramanmaraş, Çorum, Ordu, Malatya, Afyonkarahisar ve Eskişehir barolarına kayıtlı stajyer avukatlar, Türkiye derecesine girme mücadelesi verecek.

Yarışma, 5 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'da Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Ünsal Toker'in açış konuşmalarını takiben gerçekleştirilecek kura çekimlerinin ardından başlayacak.

Yarışma jürisi Yargıtay Onursal Daire Başkanı Necdet Gürbüztürk, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ve avukat Rabia Balkanlı'dan oluşacak.

#final #Kurgusal Duruşma Yarışması #Türkiye Barolar Birliği
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