“Kuzey Suriye’de teröristler bulundukça Türkiye güvende olmayacak”
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kuzey Suriye’de teröristler bulundukça Türkiye güvende olmayacak” dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kuzey Suriye’de teröristler bulundukça Türkiye güvende olmayacak” dedi.
BBP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, “Suriye’nin kuzeyini teröristlerden temizlemezsek sonrasında kendi içimizde mücadele vermek zorunda kalırız” ifadelerini kullandı. TBMM’den geçen tezkerenin önemine vurgu yapan Destici, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde Suriye ve Irak başta olmak üzere sınırlarımız dışında operasyon yapma yetkisi veren tezkerenin 1 sene daha uzaması konusunda anlaştık. İnşallah bu tezkere ile Suriye’nin kuzeyi teröristten ve terörden temizlenecek" dedi.
Suriye’nin kuzeyinin teröristlerden temizlenmesi gerektiğini ifade eden Destici, “Fırat Kalkanı Harekatı’yla başlayan süreç İdlib operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, Afrin operasyonu ile devam etti. Türkiye Cumhuriyeti tüm gayretlerini göstermiştir. Kuzey Suriye’de teröristler bulundukça Türkiye güvende olmayacak. Suriye’nin kuzeyinde terörist devletçiği oluşturulacak. Bu devlet sonra Irak’a kaydıracak. Sonrasında sıra Türkiye’ye gelecek. Bunu bilmek için güvenlik uzmanı olmaya gerek yok. Suriye’nin kuzeyini teröristlerden temizlemezsek sonrasında kendi içimizde mücadele vermek zorunda kalırız” diye konuştu.
Tehditler karşısında asla yılmamak gerektiğini belirten Destici, şu ifadeleri kullandı:
“ABD operasyonu sınırlı tutmamız gerektiğini açıklayarak, küstahça tehditte bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletine tehditler yapan, bu tehditlerinin altında kalır. Türkiye hedefine varacak ve başaracaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü ve imanı vardır.”
(Mehmet Kalay/İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:46
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2