Son Dakika
Hisarcıklıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı: “Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da başlamıştır“
Ceylanpınar'a havan mermisi düştü
Barış Pınarı operasyonuna katılan Mehmetçik için kurban kesildi
Milli Savunma Bakanlığından "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
MHP Lideri Devlet Bahçeli "Kutlu sefer mübarek olsun"

Letonya Parlamento heyeti TBMM'de

-TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve beraberindeki heyet ile görüştü - Volkan Bozkır: - "Letonya ile aramızdaki ticaret hacmi şu anda 600 milyon dolar fakat bunun daha fazla gelişme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz" - Rihards Kols: - "Letonya, AB'nin genişleme politikasından yanadır. Türkiye'nin AB'de yer almasının, birliğin faydasına olduğunu düşünüyoruz"

Politika 09.10.2019, 17:13
Letonya Parlamento heyeti TBMM'de

TBMM (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Letonya ile aramızdaki ticaret hacmi şu anda 600 milyon dolar fakat bunun daha fazla gelişme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bozkır, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Volkan Bozkır, konuk heyetle tören salonunda yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Letonya-Tükriye ilişkilerinin çok eskiye dayandığını belirterek, Letonya'yı ilk tanıyan ve büyükelçiliğini açan ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye ile Letonya arasında her zaman dostluk ilişkisinin olduğunu ifade eden Bozkır, şunları kaydetti:

"NATO'da müttefik olarak ve AB sürecinde de birlikte aday ülke olarak gerçekten çok önemli mesafeler katettik. Aramızdaki ticaret hacmi şu anda 600 milyon dolar fakat bunun daha fazla gelişme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Türk iş adamlarının Letonya'daki faaliyetleri de önemli boyutlarda devam ediyor.

Bugün hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki son gelişmelerle ilgili olarak görüş teatisinde bulunduk. Suriye'deki son gelişmeleri de tartıştık. Ayrıca Rusya, ABD ve AB ile ilişkilerimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok konuda ortak anlayış içerisinde olduğumuzu müşahede etmekten de büyük bir memnuniyet duyduk."

Bozkır, Türkiye ile Letonya parlamentoları arasındaki bu iş birliğinin parlamenter diplomasiye katkı sağlayacak şekilde gelecekte de devam etmesi temennisinde bulundu.

Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Kols ise farklı konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ve görüşmenin faydalı geçtiğini belirtti.

Her iki ülkenin ilişkilerinin iyi bir seviyede olduğunu dile getiren Kols, "Letonya AB'nin genişleme politikasından yanadır. Türkiye'nin AB'de yer almasını birliğin faydasına olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

#Letonya #Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols #TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@