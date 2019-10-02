"Medyada siyasetten çok daha negatif bir dil var"

TBMM (AA) - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Başak Yavçan, "Medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik, siyasetten çok daha negatif bir dil var. Konunun insani yönü görülsün istiyoruz ama rakamlar üzerinden bir dil kullanılıyor." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Doç. Dr. Yavçan ile TOBB Başkanlığı yetkililerini dinledi.

Atay Uslu, özellikle Avrupa'da yabancı ve göçmen düşmanlığına yönelik söylemlerde bulunan partilerin sayısının arttığını, bu durumun da söz konusu kesimlere yönelik ötekileştirici politikaların benimsenmesine yol açtığını söyledi.

Göçmenlerin görüşlerini dinlemek istediklerini anlatan Uslu, "Ankara'da okuyan Suriyeli öğrencilerin talebi var. Komisyon olarak onları davet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Uslu, sığınmacılara ilişkin yerel yönetimlere de yükümlülükler düştüğünü, bu konuda kanuni düzenleme yapılması gerektiğini aktardı.

Uyum için önemli bir unsur olarak görerek, "ders kitaplarında sığınmacılar konusunun yer almasına" yönelik talepte bulunduklarını bildiren Uslu, Milli Eğitim Bakanlığınca konuya bu eğitim-öğretim döneminde ders kitaplarında yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

- "Türk toplumunun kabul düzeyi çok yüksek"

Türkiye'nin hiçbir ülkenin kabul etmediği sayıda mülteciyi kabul ettiğini, Türk toplumunun sığınmacılara yönelik kabul düzeyinin çok yüksek olduğunu dile getiren Komisyon Başkanı Uslu, şöyle devam etti:

"Bu konunun bilimsel olarak ele alınması, araştırılması gerekiyor. Türkiye, uyum konusunda Avrupa'da bulunmayan bir mevzuata sahip. Sığınmacılarla ilgili hazırlanması gereken yasalar konusunda önerilere açığız. Akademik dünyadan Türkiye'nin sığınmacılara yönelik uygulaması gereken uyum modeli konusunda öneri bekliyoruz."

Uslu ayrıca, Türkiye'de çalışma izni olan Suriyeli sığınmacı sayısının 105 bin olduğunu bildirdi.

- Kayıtlı çalışmak isteyen Suriyeli sayısı arttı

TOBB AB Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu ve beraberindeki TOBB yetkilileri, AB tarafından finanse edilen "Mahir Eller" projesine dair alt komisyona bilgi verdi.

Projede, Türk ve Suriye vatandaşı kişilerin istihdam edilmesi hedeflenirken; firmaların, düşünülenin aksine Suriyeli istihdamına olumlu bakmadıkları belirtildi.

Söz konusu bakış açısının oluşmasında, işverenlerin, Türk vatandaşlarının çalıştığı iş yerlerinde çalışma ortamının bozulmasına yönelik kaygıları ile sığınmacı yerine daha çok Türk vatandaşı istihdam etme isteklerinin etkili olduğu da kaydedildi. Proje kapsamında ayrıca kayıtlı çalışmayı tercih eden Suriyelilerin sayısında da artış gözlendiği ortaya konuldu.

- "Tutumun gitgide negatife döndüğünü görüyoruz"

Komisyona bilgi veren Doç. Dr. Yavçan da Suriyeli sığınmacılara ilişkin çalışma kapsamında, söz konusu grupta ilkokul sonrası okullaşma oranının düşüş gösterdiğine işaret etti.

Suriyelilerin okullaşmasının azalmasında, çocuk işçi sayısındaki artışın etkili olduğunun altını çizen Yavçan, üniversite eğitimi alan Suriyeli sığınmacıların en çok çalışma koşulları ve eğitim konularında şikayetçi olduklarına değindi.

Yavçan, Suriyeli sığınmacılardan 1,2 milyonunun çalıştığını tahmin ettiklerini ancak bunların çok düşük kısmının çalışma izni bulunduğunu kaydetti.

Türkiye kamuoyunda Suriyelilerle ilgili algıya ilişkin de Yavçan, "Türk halkıyla yaptığımız kamuoyu anketlerinde Suriyelilere yönelik tutumun gitgide negatife döndüğünü görüyoruz." ifadesini kullandı.

Suriyeli sığınmacılara yönelik iki yıl arayla yapılan anket sonuçlarını da paylaşan Yavçan, ülkesine dönmek isteyenlerin sayısında azalma görüldüğünü, öte yandan Türkiye'deki kurum ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik güvenin arttığı bilgisini verdi.

Bu grubun, Türklerle "evlenmek, sevgili olmak, ev arkadaşı olmak" konularında istekli olmalarına karşın "iş ortağı olmak" veya "bir işte beraber çalışmak" konularında daha az istekli olduklarını belirten Yavçan, kamuoyunda Suriyelilere yönelik var olan "kayıtsız yaşıyorlar, sosyal yardımla yaşıyor, suça karışıyorlar" şeklindeki bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

- "Kamuoyundaki algı değiştirilmeli"

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Yavçan, uyum konusundaki bir soru üzerine, Suriyelilerin Türkiye'ye çok iyi uyum sağladıklarını, Türk halkının ise yeterli uyum sağlamadıkları yönünde görüş beyan ettiklerini aktardı.

Yavçan, kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara yönelik algının değiştirilmesinin önemine değinerek, istihdamda kayıtlılığın az olması ve sosyal uyumun en önemli sorunlar olduğuna dikkati çekti.

Suriyelilere ilişkin insani boyutun çok iyi anlatılması gerektiğini dile getiren Yavçan, "Medyanın dili çok önemli. Medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik, siyasetten çok daha negatif bir dil var. Konunun insani yönü görülsün istiyoruz ama rakamlar üzerinden bir dil kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.



