TBMM (AA) - MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, pamukta beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğünün, önceki sıkıntılarına çözüm arayan çiftçiyi tümüyle çaresiz bıraktığını söyledi.

Kaşıkçı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, pamukta ürün hasadının başlamasıyla birlikte rekolte ve fiyatların geçen yıla göre yarı yarıya düşmesinin, çiftçilerin sonbahar olan hasat mevsimini "kara kışa çevirdiğini" öne sürdü.

Bu konuyla ilgili önlem alınmazsa meselenin "sosyal bir yara haline dönüşmesinden" endişe duyduklarını belirten Kaşıkçı, "Rekoltedeki bu düşüklüğe karşılık oluşacak arz talebinin fiyatları artırması beklenirken aksine fiyatların geçen yılki seviyenin neredeyse yarısına inmesi, çiftçilerin zor durumundan istifade eden fırsatçıların harekete geçtiğini göstermektedir." dedi.

Bu yıl pamuk ekiminin gerçekleştiği nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre gübrede yaklaşık yüzde 60, elektrikte yüzde 70, zirai ilaçta yüzde yüz artış olduğunu dile getiren Kaşıkçı, "Pamukta beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğü önceki sıkıntılarına çözüm arayan çiftçiyi tümüyle çaresiz bırakmıştır." diye konuştu.

Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, iki parça halinde ödenen pamuk desteklenmesinin tekrar eskisi gibi tek parça halinde ödenmesini bekliyor. Elektrik birim fiyatları üzerindeki yük azaltılmalıdır. Elektrik tahsilatları, mahsulden mahsule olarak düzenlenmelidir. Tarım ilaçları ve gübre fiyatları, normal seviyelere çekilmelidir. Ziraat Bankasına olan borçlar, faizsiz olarak, en az ilk iki yıl ödemesiz 5 yıla yayılmalıdır. Tarım satış kooperatifleri devreye sokulmalıdır. 2019 yılı pamuk desteklemeleri kilogram başına 1,5 TL'ye çıkarılmalı, 2019 pamuk desteklemeleri ocak ayından önce çiftçilere ödenmelidir. Yaptığımız çağrının ilgili bakanlık tarafından dikkate alınmasını ve düzenleme yapılması beklemekteyiz."

Kaşıkçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili bir sorusuya, "Sayın Bahçeli'nin sağlık durumu çok iyi ve sizlere de selamları var" karşılığını verdi.