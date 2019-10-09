MHP Lideri Devlet Bahçeli "Kutlu sefer mübarek olsun"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçel, Suriye'nin doğusunda başlatılan “Barış Pınarı Harekâtı”na tam destek verdiklerini açıkladı. Devlet Bahçeli, "Barış Pınarı Harekatı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındayız. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin harekatla ilgili olarak yaptığ açıklama şöyle:

BEKLENEN İLK HAMLE

"Türk milleti haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlatmış, Suriye’nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yapmıştır.

Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir.

Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekatıyla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekatı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır.

OYUNLARIN BOZULMASI KAÇINILMAZ OLDU

Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye’yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir.

Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır.

Uluslararası hukuk ve meşruiyet ölçülerine harfiyen uygun olan Barış Pınar Harekatı’yla Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükûnet ve istikrar yerleşmiş olacaktır.

TÜRK MİLLETİ TERÖRLE YAŞAMAYA ALIŞMAYACAK

Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir.

ABD Başkanı’nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır.

Barış Pınar Harekatı’na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her bir ferdini gönülden kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini samimiyetle tebrik ediyor, sonuna kadar desteklediğimizi çok güçlü şekilde paylaşıyorum.

Türkiye’nin ve Türk milletinin Cenab-ı Allah yardımcısı olsun.

Gazamız mübarek, geleceğimiz müstesna, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun."