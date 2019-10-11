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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Politika 11.10.2019, 00:29
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)
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