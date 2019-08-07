MSB: Güvenli bölgenin 'barış koridoru' olması için mutabık kalındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan 'güvenli bölgeye' yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması,...
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan 'güvenli bölgeye' yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması, ayrıca güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalındıığnı açıkladı.
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