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"Mücadelemiz son terörist kalmayıncaya kadar sürecek"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Kırk yıldır ülkemizde binlerce insanımızın canına kast etmiş, bölgemizi kana bulamış, sivilleri, bebekleri katletmiş bu alçak örgütle mücadelemiz son terörist kalmayıncaya kadar sürecek"

Politika 10.10.2019, 19:16
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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kırk yıldır ülkemizde binlerce insanımızın canına kast etmiş, bölgemizi kana bulamış, sivilleri, bebekleri katletmiş bu alçak örgütle mücadelemiz son terörist kalmayıncaya kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Ünal, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda Akçakale'de hayatını kaybeden Muhammed bebek için paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından #BabyKillerPKK etiketiyle açıklama yapan Ünal, şunları kaydetti:

"Kırk yıldır ülkemizde binlerce insanımızın canına kast etmiş, bölgemizi kana bulamış, sivilleri, bebekleri katletmiş bu alçak örgütle mücadelemiz son terörist kalmayıncaya kadar sürecek. Bu eli kanlı örgütün kökünü kazımak için devletimiz iradesini en güçlü şekilde ortaya koymuş, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Daha bugün Akçakale'de katledilen 10 aylık yavrumuzun ahında boğulacak, bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceksiniz."

#Barış Pınarı Harekatı #AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
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