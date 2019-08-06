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MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
Politika 06.08.2019, 18:27
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