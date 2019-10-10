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NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı:"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."

Politika 10.10.2019, 10:04 10.10.2019, 10:20
NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı:"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Dışişleri Bakanlığı #NATO Genel Sekreteri #türkiye #politika
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