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Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak"

Politika 09.10.2019, 17:48
Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuz; Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

#Barış Pınarı Harekatı #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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