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Ömer Çelik’ten ABD Büyükelçiliğinin ’beğeni’sine sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabının, bir FETÖ firasinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlığına ilişkin attığı tweet’i beğenmesini sert biçimde eleştirdi.
Politika 06.10.2019, 09:38
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabının, bir FETÖ firasinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlığına ilişkin attığı tweet’i beğenmesini sert biçimde eleştirdi.
Ömer Çelik, Devlet Bahçeli’ye ve MHP camiasına da bir kere daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, “ABD büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.(İHA)
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