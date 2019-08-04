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Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacağını bildirdi.

Politika 04.08.2019, 18:15
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un söz konusu ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “Ziyaret vesilesiyle, sayın Bakanımız ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un eş-başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu 1. Toplantısı düzenlenecektir.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

(İHA)
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