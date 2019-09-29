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Partilerinden ayrılan İYİ Partililer MHP’ye geçti

İYİ Parti, Saadet ve Büyük Birlik Partisi’nden ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişi, törenle MHP’ye katıldı.

Politika 29.09.2019, 10:19 29.09.2019, 10:22
Partilerinden ayrılan İYİ Partililer MHP’ye geçti
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İYİ Parti, Saadet ve Büyük Birlik Partisi’nden ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişi, törenle MHP’ye katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı, partiye katılım töreni düzenledi. Çekirge Kervansaray Otel’de gerçekleştirilen törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İl Başkanı Cihangir Kalkancı, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölen havasında geçen programda, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nden ayrılarak MHP’ye katılan yaklaşık 2 bin 500 kişiye rozet takıldı.

MHP olarak sapmadan hedeflerine ilerlediklerini ifade eden MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, "Başbuğ Alparslan Türkeş’in görüşleri ışığında, Bilge Türk Devlet Bahçeli’nin liderliğinde çağlar üzerinden atlayarak ilimde, teknikte ilerlemek, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen büyük devlet olmak, Türk medeniyetini tekrar dirilterek dünyaya adalet ve nizam getirmektir. Bunu yapacak inanca ve güce sahibiz. On binlerce üyemiz yüz binlerce gönüldaşımızla geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz. Bugün burada dosta düşmana haykırıyoruz ülkücüler birdir, beraberdir, ülkücülerin çatısı Milliyetçi Hareket Partisi’dir ve bu birliği yıkmaya, bu çatıyı göçertmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Dinsin artık Türklüğün gözyaşları ve yaşasın Turan ülkümüz. Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde konuştu.

MHP’ye döndükleri için mutlu olduklarını söyleyen partililer burada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.

(İHA)

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