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Partilerinden ayrılan İYİ Partililer MHP’ye geçti
İYİ Parti, Saadet ve Büyük Birlik Partisi’nden ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişi, törenle MHP’ye katıldı.
Politika 29.09.2019, 10:19 29.09.2019, 10:22
İYİ Parti, Saadet ve Büyük Birlik Partisi’nden ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişi, törenle MHP’ye katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı, partiye katılım töreni düzenledi. Çekirge Kervansaray Otel’de gerçekleştirilen törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İl Başkanı Cihangir Kalkancı, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölen havasında geçen programda, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nden ayrılarak MHP’ye katılan yaklaşık 2 bin 500 kişiye rozet takıldı.
MHP’ye döndükleri için mutlu olduklarını söyleyen partililer burada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.
(İHA)
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