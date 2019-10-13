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Erdoğan: "Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur."
Dışişleri Bakanlığı Avrupa ülkelerini uyardı

"PKK/YPG kahpece ve kalleşçe saldırıyor"

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Mehmetçiğimizin karşısına çıkma cesareti gösteremeyen terör örgütü PKK/YPG, masum sivil vatandaşlarımıza ve basın mensuplarımıza kahpece ve kalleşçe saldırıyor"

Politika 12.10.2019, 17:54

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Mehmetçiğimizin karşısına çıkma cesareti gösteremeyen terör örgütü PKK/YPG, masum sivil vatandaşlarımıza ve basın mensuplarımıza kahpece ve kalleşçe saldırıyor." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

Mehmetçik'in karşısına çıkma cesareti gösteremeyen terör örgütü PKK/YPG'nin, masum sivil vatandaşlarla, basın mensuplarına kahpece ve kalleşçe saldırdığını belirten Destici, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Teröristlerin er ya da geç hakettikleri sonu yaşayacaklarını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"PKK'nın Mecliste olmaması gereken sözde milletvekili hain yandaşları da bir taraftan şanlı ordumuzu işgalci olarak göstermeye çalışırken, diğer yandan sınırın diğer tarafından Türkiye'ye hiçbir atış yapılmadığı yalanını söylüyorlar. Nusaybin, Suruç ve Akçakale'de şehit olan masum vatandaşlarımız, Muhammed bebek kimden, nereden gelen saldırılarla şehit oldu? Bunlar katıksız hain. Bunları sınıra götürüp bıraksanız, koşarak PKK/YPG saflarına katılırlar. Emin olun ki Allah'ın izni ve yardımıyla hain emellerinize asla ulaşamayacaksınız."

Mustafa Destici, açıklamasında ayrıca, Arnavutluk karşısında alınan galibiyet dolayısıyla A Milli Takımı tebrik etti.

#bbp
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