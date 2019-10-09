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Sağlık Bakanı Koca: “Tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “Operasyon boyunca hekimlerimizle, sağlık personelimizle, UMKE ve 122 acil ekiplerimizle, kara ve hava ambulanslarımızla, bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle, mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız” dedi.

Politika 09.10.2019, 20:24
Sağlık Bakanı Koca: “Tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız”
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “Operasyon boyunca hekimlerimizle, sağlık personelimizle, UMKE ve 122 acil ekiplerimizle, kara ve hava ambulanslarımızla, bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle, mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter’dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sınırdaki terör tehdidini sona erdirmek, vatanından sökülmüş milyonlarca insana güvenli bir hayat sağlamak, ailelerinden ve yuvalarından koparılmış yavrulara güvenli bir yuva oluşturmak, içinde bulunduğumuz coğrafyaya barış ve esenlik getirmek için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Operasyon boyunca hekimlerimizle, sağlık personelimizle, UMKE ve 122 acil ekiplerimizle, kara ve hava ambulanslarımızla, bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle, mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız. Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak. Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman neferleriyle” dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)
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