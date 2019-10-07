Sazak "CHP, ilkesizliği ilke haline getirdi!"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, gündeme dair açıklamalarda bulunurken CHP'nin Atatürk'ün ismi ve resmi üzerinden Türk vatandaşını kandırdığını söyledi. Sazak, CHP'nin ilkesizliği ilke edinen bir parti haline geldiğini, Soros destekli yeni dünya düzeninin temsilciliğini de iddialı bir şeklide yürüttüğünü bildirdi.

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, CHP için “altı ok ilkesiyle alakasını tamamen koparmış, ilkesizliği ilke edinmiş umumi partidir” diyen MHP’li Sazak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

TÜRKİYE GERÇEKLERİNDEN UZAK

“Soros vb. destekli “Yeni Dünya Düzeni”nin Türkiye temsiliciliğini CHP iddialı bir şekilde yürütmektedir. Milli aile yapısı ve kültürü hiçe sayarak üçüncül cinsiyet kimlikleri çığırtkanlığı, çevrecilik maskesi ile Türkiye’nin ilk 10’a bile girmediği emisyon değerleri üzerinden global hassasiyet kasması Türkiye’nin gerçek sorunlarından ne kadar uzak olduğu ve bu milletin değerleri dışında bize ait olmayan her türlü konularda toplum mühendisliği yapma gayreti bunun bir göstergesidir.

Altı ok ilkesiyle alakasını tamamen koparmış, ilkesizliği ilke edinmiş umumi partidir. Atatürk’ün sadece ismi ve resmi üzerinden sade ve düzgün vatandaşımı kandırmaktadır. Bugün ipsiz, sapsız bölücülerle bir araya gelerek; kendi siyasi çıkarlarını bile bir kenara koyup, gayri-milli unsurların siyasi ve diplomatik çıkarlarını koruyan, kollayan ve popüle eden bir merkez yönetime sahiptir.”

LİDERİMİZ ALLAH’IN İZNİYLE BAŞIMIZDADIR

FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan’ın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yaptığı yakışıksız yorumun ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından beğenilmesine ilişkin “‪liderimizin kıymetini anlayamayanlara duyurulur” diyen MHP’li Sazak, “Amerika ve yerli uşakları liderimizin hapşırmasından medet bekler haldedir. Ülkücü hareket bu ülkenin teminatıdır. Hain hainliğini yapacaktır, gaflet içinde olanlara duyurulur. Liderimiz Allah’ın izniyle başımızdadır. Ayrıca şu da unutulmamalıdır ki; bizi öldürebilirler, fakat davamızın yürüyüşünü kimse engelleyemez.” ifadelerini KULLANDI

BU NECİP MİLLET, BU GÖREVE; BU FETİHE TALİP VE YETKİLİ YARATILMIŞTIR

MHP’li Sazak, Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik yapılması planlanan harekata ilişkin ise “bir mazlumun ahı için dünyayı yerinden oynatırım diyen bir peygamberin ümmeti, İslamın son ordusuyuz. ‘Bir Türk dünyaya bedel’ övgüsüne mazhar olan bu necip millet, mazlumun ahını almaya, zalimin sesini kısmaya, bu göreve, bu fetihe talip ve yetkili yaratılmıştır. Türkün gücü adalete, adalet Hakk’a hakikate, hakikat Türk’ü, Ülküsü Rıza-i İlahi’ye ulaştırır. Allah Türk’ü korusun, yüceltsin, muzaffer eylesin.” diye konuştu.