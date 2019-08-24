Sazak “Kadınlar kıymetli analar kutsaldır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un cinayetine tepkisiz kalmadı.

MHP’li Sazak yaptığı yazılı açıklama ile eski kocası tarafından vahşice katledilen Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yazılı açıklamada bulunan Sazak, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Kadın erkek eşitliği denen kavram bile kadına verilen değeri düşürmektedir. Kadın hem fiziksel hem ruhsal olarak gözetilmesi, korunması, kollanması gerekendir. Kadınlarımız, evine çoluğuna çocuğuna lider olması, topluma ‘insan’ yetiştirmesi için eğitimi donanımı tam, hayatın içinde aktif rol alması gerekendir. ‘Adam’ gibi kadınlarımız olmazsa ezik, güvensiz nesiller yetişir. Maalesef ki bugün başımıza gelende budur.

“FAZLASIYLA CEZALANDIRILMALI”

Maddi manevi yetersizlik, ayağı yere basamamış, arada kalmışlıkla yetişen özünde garip, sonuçta hastalıklı sakat bir ruh ile ortada dolanan insanlarımızdan birinin, kendi evladının geleceğini karartıp masum bir cana kıyışı affedilemez, gereken cezayı fazlasıyla almalıdır.

UMARSIZLIK HAYRET VERİCİ

Yaşanan bu olayda acı veren bir diğer gerçek ise bütün olaylar yaşanırken müdahale mesafesinde olup, elinde kamera ile olayları çeken, koşarak kaçan ve izleyen çevredeki “çağdaş” insan profilimizdir. Savunmasız bir ana ve evladın bu kalabalık içindeki yalnızlığı ve etraftaki insanların bu olaylara bu derece umarsızlığı hayret vericidir.

BEN MERKEZLİ HAREKET

Toplumsal yaşamda ben merkezli hareket günümüzde artmaktadır ve kaygı verici boyutlara gelmektedir. İnsanımızın ivedilikle kültürüne, töresine sahip çıkması biz olmadan ‘ben’ demenin kimseye fayda vermeyeceğinin farkına varması gerekmektedir.

Evladımızın Allah yardımcısı olsun, sabırlar versin. Annesi Emine Bulut ve aynı kaderi paylaşan bütün masumlarımıza Allah’tan rahmet dilerim. Nefsinin esiri olup öfkesini yenemeyen yetersiz insanları Allah ıslah etsin.”