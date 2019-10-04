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Şentop: “Türkiye daha çok şey söyleyecek bir devlettir”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin Akademik Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye son sözünü söylemiş bir devlet değildir, aksine daha çok şey söyleyecek bir devlettir. Bilgi ve bilim alanında Türkiye’nin söyleyeceği daha çok şey var.” İfadelerini kullandı.

Politika 04.10.2019, 16:24 04.10.2019, 17:17
Şentop: “Türkiye daha çok şey söyleyecek bir devlettir”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin Akademik Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye son sözünü söylemiş bir devlet değildir, aksine daha çok şey söyleyecek bir devlettir. Bilgi ve bilim alanında Türkiye’nin söyleyeceği daha çok şey var.” İfadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Akademik Yılı Açılış Programı için Rize’ye geldi. Ankara’dan Trabzon’a hava yoluyla gelen Şentop, buradan karayoluyla Rize’ye geldi. Rize’nin İslampaşa Mahallesi’nde Cuma namazı kılan Şentop, ardından Rize Valiliği’ni ziyaret etti. Cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluşan Şentop, burada vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Rize Valiliği’nin hatıra defterini imzalayan Şentop, buradan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne geçerek önce Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ı makamını ziyaret etti, sonrasında ise üniversitenin kongre ve kültür merkezinde gerçekleşen akademik açılış yılı programına katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin bir çok alanda bilgi ve başarı anlamında güçlendiğini ifade etti. Türkiye’nin yeni dünya bakışında söyleyeceği çok sözünün olduğunu ifade eden Şentop, konuşmasında “Rize’de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye’de büyü bir öğrenci nüfusu var. Üniversitelerde yaklaşık 7 milyon öğrencimiz var. Toplam öğrenci sayımız dünyada 143 ülkenin nüfusundan fazla. Bende bir akademisyenim. Rize’de olmanın ayrı bir memnuniyet verici özelliği var. Tabiatın en cömert olarak kendini gösterdiği şehrimiz Rize. Mekanın kıymeti, şerefi; mekanda bulunanlarla bilinenlerdir. Cumhurbaşkanımızın Rizeli olması sebebiyle Rize’nin ayrı bir yer olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de 2002 yılında toplam üniversite sayısı 76, şimdiki sayımız 207 üniversite. Her milletin her halkın bir geçmişi var ama her milletin bir tarihi yok. Tarihi olabilmesi için geleceğe dair bir iddiaların olması gerekiyor. Geçmiş, tarihe o zaman dönüşüyor. Bizim milletimizin büyük bir tarihi var. O tarihe bakınca hem omuzlarımız aydınlanıyor hem de ağır bir sorunluluk yüklüyor" dedi.

"Dünya, bir değişimin ve dönüşümün içerisinde" diyen Şentop "Önemli olan zaman diliminin ve takvim yaprağının arasını olaylarla doldurmaktır. Türkiye son sözünü söylemiş bir devlet değildir, aksine daha çok şey söyleyecek bir devlettir. Bilgi ve bilim alanında Türkiye’nin söyleyeceği daha çok şey var. Bugün ki dünyada paradigmalardan bizi ayıran, insana bakışımız, coğrafyaya tarihe ve değerlerimize bakan farklı bir açımızdır. Yeni dünyada Türkiye’nin söyleyeceği çok söz var. Önümüzdeki yıllarda, belki çeyrek asırda, Türkiye’nin kendisini daha da çok geliştirmesi gerektiği dönemlerdir" ifadelerini kullandı.

(Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir - Oğuz Bal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop #Daha çok şey söyleyecek bir devlettir #TBMM Başkanı Şentop
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