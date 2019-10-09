"Sonunda kazanan ABD ve İsrail olacak"

TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı sonrasında kazananın ABD ve İsrail olacağını öne sürerek, "ABD emperyalizmi ne Kürtlerin ne Türklerin ne Arapların çıkarlarını korumakta. Kendi emperyalist çıkarları için halkları birbirine kırdırmak istiyorlar." dedi.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye'ye asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin tezkerenin dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsattı.

"Savaş, AKP iktidarının iflas eden Suriye politikasını, yıkımı daha da büyütecek şekilde devam ettirme kararıdır." iddiasında bulunan Ersoy, bunun kimin çıkarına hizmet ettiğinin sorulması gerektiğini söyledi.

Harekattan ABD'nin çıkarı olduğunu kaydeden Ersoy, "Suriye'de kontrolü Rusya ve Esad'ın tamamen ele alacağını anlayan Trump ve Netanyahu'nun tek yolu kaldı; istikrarsız, iç savaşın devam ettiği Suriye. Bunun için en uygun araç olarak Türkiye'yi tuzağa düşürmeyi gördüler. Sonunda kazanan İsrail ve ABD olacak. Bu savaş emperyalizmin kontrolündeki bir savaş." diye konuştu.

Harekatın, Türkiye'ye yönelik yeni güvenlik tehditlerini ortaya çıkaracağını ileri süren Ersoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre binlerce DEAŞ'lının sorumluluğunun Türkiye'ye verileceğini ifade etti. Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu savaş Türkler ile Kürtler arasındaki kardeşlik bağlarını bir kez daha zedeleyecek. Bu savaşla, yıllar boyu bu iktidardan sonra da devam edecek olan düşmanlık ve nefret tohumları ekilecek. Bu savaş, Kürt sorununda çözümsüzlük ve şiddet sarmalını daha da besleyecek. ABD emperyalizmi ne Kürtlerin ne Türklerin ne Arapların çıkarlarını korumakta. Kendi emperyalist çıkarları için halkları birbirine kırdırmak istiyorlar. Ortadoğu halklarının emperyalizme karşı mücadelesinden başka çıkış yolu yoktur. Çözüm Türk, Kürt, Arap halklarının savaşa ve emperyalist işgale karşı birlikte mücadelesiyle mümkün."