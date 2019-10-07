Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

TBMM (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, 2018 yılında su ürünlerine yönelik 120 binden fazla denetimde 828 ton su ürünü ve 2 bin 354 muhtelif av aracına el konulduğunu, 56 balıkçı gemisinin ruhsatının iptal edildiğini ve 18,2 milyon lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda tamamlandı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, komisyona sunumunda, Türkiye'de denizlerde yaklaşık 500 tür, iç sularda ise 370 tür balığın yaşadığını, 100'e yakınının da ticari olarak alınıp satıldığını söyledi.

Türkiye'nin 4 denizde 15 bin 352 balıkçı teknesi bulunduğunu, bunların 1600'ünün endüstriyel türde olduğunu kaydeden Atalay, "Bunlar avcılığın yüzde 90'ını yapıyorlar. 13 bin 700 tekne de kıyı avcılığını oluşturuyor. Potansiyel olarak Avrupa'nın en güçlü, en dinamik, aktif bir av gücümüz var." diye konuştu.

Atalay, 384 balıkçı barınağının bulunduğuna işaret ederek, "Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de hızla gelişen sektör yetiştiricilik sektörüdür. Ülkemizde toplam 2 bin 300 su ürünleri yetiştiriciliği tesisi var. Bunun 1500 tanesi çok küçük, 50 tonun altında. Denizlerde ise 26 su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta. Bunlar da genel itibarıyla büyüktür. 500 tonun üzerinde olan tesisler." ifadelerini kullandı.

- "82 ülkeye ihracat yapılıyor"

Bu tesislerin birçok kurum ve kuruluş tarafından denetlendiğini anlatan Atalay, Türkiye'deki su ürünlerini çocuklarının da tükettiğini dile getirdi.

Atalay, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar dışarıya gönderilen balıklardan olumsuz dönüş yapılmadı. Ülkemizdeki hem avcılık hem yetiştiricilik ürünleri son derece sağlıklı. Büyük bölümü de ihraç ediliyor. 2018 rakamlarıyla 82 ülkeye ihracat yapılıyor. Su ürünlerinde 952 milyon dolarlık ihracatımız var. İthalatımız ise 189 milyon dolar."

Karadeniz'den sırasıyla en çok hamsi, çaça ve palamut ile istavrit avlandığını aktaran Atalay, "2018 yılında su ürünlerine yönelik 120 binden fazla denetim yapılmış. 828 ton su ürününe el konulmuş, 56 balıkçı gemisinin ruhsatı iptal edilmiş, 2 bin 354 muhtelif av aracına el konulmuş, 18,2 milyon lira da idari para cezası kesilmiştir." bilgisini verdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanlığının İzmir'deki orman yangınına müdahalede Türk Hava Kurumu uçaklarını kullanmamasını eleştirerek, "Hamidiye suyun başına gelen acaba Türk Hava Kurumunun da mı başına geldi?" ifadesini kullandı.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Güney, kanun teklifiyle su ürünleri avlanma alanlarının yetiştiricilik alanlarına dönüştürülmesinin mümkün olabileceğini savunarak, "Av alanlarımızı yetiştiriciliğe açacaksanız, gemilerimizi satın alın, bizi bu dertten kurtarın. Bu kanunla bize bedel ödetmeye çalışılıyor." dedi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay da kanun teklifinde "Fahri Su Ürünleri Görevlisi" tanımının yer aldığını anımsatarak, "Su ürünleri mühendisleri olarak yine kanunda yer bulamadık. Bu, terzinin, bakkalın yapacağı bir şey değil. Yönetmeliklerde değil kanunlarda da adımız olsun. Ölmeden şunu görelim." değerlendirmesinde bulundu.

- İzmir Körfezi'ndeki kirlilik

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu ise deniz kirliliği uzmanı olduğunu anlattı.

İzmir Körfezi'nde 30 yıldır deniz canlıları ve ağır metal kirliliği üzerine çalıştıklarına dikkati çeken Sunlu, 2000 yılında başlayan temizleme çalışmalarının, 40 yılda kirlenen İzmir Körfezi'nin temizlenmesine yetmeyeceğini söyledi.

Sunlu, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik kaynaklarının tamamen durdurulamadığına işaret etti.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, su ürünleri mühendisleri için bakanlığın her yıl kadro açmasını istedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise su ürünleri mühendislerine iş alanı yaratılmadığını, bu durumun da söz konusu alanlara yönelik üniversite eğitimi talebini azalttığını kaydetti.

Komisyon, teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçti.