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Suvarlı’da oy verme işlemi sona erdi
31 Mart yerel seçimlerinin yenilendiği Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle son buldu.
Politika 04.08.2019, 17:24
31 Mart yerel seçimlerinin yenilendiği Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle son buldu.
Suvarlı beldesinde belediye başkanlığı için AK Parti’den Gülfer Ağır, Vatan Partisi’nden Gazi Sabancı, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Mustafa Doğan yarışıyor.
Oy verme işleminin sona ermesinin ardından beldede sandık kurulları tarafından oy sayımına geçildi.(Ahmet Arslantaş/İHA)
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