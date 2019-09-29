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Tarım Kredi Kooperatifi’nin satış ofisinden alışveriş yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.
Politika 29.09.2019, 15:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla’daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.(İHA)
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