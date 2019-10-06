Son Dakika
Suriye sınırına tank ve zırhlı araç takviyesi
Milli manevi değerlere küfreden şahıs gözaltına alındı
İran “Türkiye'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır“
Dışişleri'nden ABD Büyükelçiliğine açıklama daveti
Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı
Tır yolcu durağını altına aldı: 1’i çocuk 2 ölü, 3 yaralı

TBMM Başkanı Şentop, 1 milyon liralık ödülü kazanan Arda Ayten'i kutladı

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, özel bir televizyonda yayımlanan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayarak 1 milyon liralık ödülü kazanan yarışmacı Arda Ayten'i tebrik etti

Politika 06.10.2019, 17:07
TBMM Başkanı Şentop, 1 milyon liralık ödülü kazanan Arda Ayten'i kutladı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, özel bir televizyonda yayımlanan bilgi yarışmasında tüm soruları yanıtlayarak 1 milyon liralık büyük ödülü kazanan Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisi Arda Ayten'i telefonla arayarak tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, "ATV‘deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında, Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten tüm soruları doğru cevapladı. İstiklal Marşı ile alakalı son sorudaki sabrı, dikkati, zekası ve hafızası ile başarıyı fazlasıyla hak etti. Kendisini yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


#Kim milyoner olmak ister yarışması #TBMM Başkanı Mustafa Şentop
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Sivasspor 7 12
3. Konyaspor 7 12
4. Fenerbahçe 7 11
5. Gaziantep FK 6 11
6. Antalyaspor 7 11
7. Malatyaspor 7 10
8. Galatasaray 7 10
9. Trabzonspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Balıkesirspor 7 13
3. Akhisar Bld.Spor 7 13
4. Fatih Karagümrük 7 12
5. Altay 7 12
6. Bursaspor 7 12
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 7 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 7 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Southampton 8 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Celta de Vigo 8 9
15. Real Betis 8 9
16. Deportivo Alaves 8 8
17. Getafe 7 7
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@