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TBMM'de 27. Dönem 3. Yasama Yılı başladı

TBMM (AA) - TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama yılı başladı.Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.Şentop, açılış konuşmasını yapıyor.

Politika 01.10.2019, 15:07 01.10.2019, 15:37
TBMM'de 27. Dönem 3. Yasama Yılı başladı
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TBMM (AA) - TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama yılı başladı.

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Şentop, açılış konuşmasını yapıyor.

#tbmm genel kurulu #yasama yılı açılışı
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