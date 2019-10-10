TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'lilerin, Türkiye'nin DEAŞ ile bağlantısı varmış gibi konuşmalar yaptığını belirterek, "Biz sizin kimlere hizmet ettiğinizi biliyoruz. IŞİD'i bitiren Türkiye'dir. Bunu bilmenize rağmen 'Türkiye'nin IŞİD ile illiyeti vardır' derseniz bunu kabul etmeyiz. IŞİD'i terör listesine alan ülke Türkiye'dir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin "10 Ekim 2015 Ankara Gar'ında Meydana Gelen Patlama"ya ilişkin grup önerisinin görüşmelerinde tartışma yaşandı.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Suriye Ulusal Ordusu çatısı altında 6 bin 500 kişinin Fırat'ın doğusuna gönderilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitildiğini belirtti.

Kerestecioğlu, "ÖSO, El Kaide tarafından kurulmuş, geçmişte IŞİD'le hareket etmiş örgütlerin üyelerinden oluşuyor. İdeolojik olarak da IŞİD'den hiçbir farklılıkları yok. Urfa'da daha geçen günlerde, sanki olağan bir durummuş gibi, polis korumasında toplantı yapıyor bunlar. 50 bin cihatçının olası Suriye operasyonunu destekleyeceğini söylüyorlar, ardından El Nusra, operasyonu desteklediğini açıklıyor." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Marat Emir ise Ankara Garı'nda meydana gelen katliamı hatırlatarak, şu iddialarda bulundu:

"Türkiye o süreçte kan gölüne döndü. Sizlerse (AK Parti) o gün IŞİD'e IŞİD bile diyemiyordunuz. Türkiye'nin Suriye sınırını kevgire çeviren cihatçılara, Selefilere izin verdiniz. Suriye'ye son süratle silah göndermeye, oraya savaşçı göndermeye devam ettiniz. O bölgede bulunan IŞİD militanları sizin hükümetleriniz döneminde ellerini kollarını sallayarak, ellerinde silahlarıyla girdiler ve yaralanınca Türkiye Cumhuriyeti'nin ambulanslarıyla getirilip, tedavi ettirilip tekrar cepheye sürüldüler."

- "Bütün terör örgütlerini lanetliyoruz"

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, PKK başta olmak üzere FETÖ, IŞİD ve diğer bütün terör örgütlerini lanetlediklerini vurguladı.

İşler, Ankara Garı'nda meydana gelen patlama ile ilgili davada 19 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğine, firari durumda bulunan 17 sanığın yargılanmasına da devam edildiğine dikkati çekti.

7 Haziran 2015'teki genel seçimden sonra meydana gelen patlamaları anımsatan İşler, o dönemde güvenlik kuvvetleri arasına sızmış FETÖ'cülerin patlamalardaki rollerine işaret etti.

HDP'nin o dönemde FETÖ ile birlikte hareket ettiğini, şimdi ise DEAŞ ile beraber olduğunu ifade eden İşler, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı en büyük mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini vurguladı.

Emrullah İşler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin de, "Türkiye, ÖSO'ya destek veriyor. ÖSO, Suriyeli vatanperverlerden oluşuyor. ÖSO, sizin uzantınız olan PKK ve IŞİD'e karşı mücadele veriyor. Devletimizin bekası için bu harekatı başlattık. Türkiye Cumhuriyeti, içeride ve dışarıda kendini tehdit eden ne kadar terör örgütü varsa onlara karşı aslanlar gibi mücadele edecektir." şeklinde konuştu.

- "IŞİD'i bitiren Türkiye'dir"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, "Biz IŞİD'i teşhir ettikçe AKP grubu rahatsız oluyor. Biz IŞİD dedikçe ses AKP grubundan geliyor. FETÖ'cüleri devletin bütün kademelerine getirdiniz. Türkçe Olimpiyatları'nda konuşmalar yaptınız." demesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerinden söz aldı.

Turan, tüm parti temsilcilerinin sakince gar mağdurlarını andığını ancak HDP'nin, "polislerin patlamalara göz yumduğu" şeklinde bir tutum ortaya koyduğunu söyledi.

Güvenlik birimlerinin büyük çaba sarf ederek suçluları yakaladığını belirten Turan, "IŞİD'e de PKK'ya da FETÖ'ye de lanet olsun. Türkiye'nin IŞİD'le bağlantısı varmış gibi konuşuyorsunuz. Biz sizin kimlere hizmet ettiğinizi biliyoruz. IŞİD'i bitiren Türkiye'dir. Bunu bilmenize rağmen 'Türkiye'nin IŞİD ile illiyeti vardır' derseniz bunu kabul etmeyiz. IŞİD'i terör listesine alan ülke Türkiye'dir." diye konuştu.

Öte yandan İYİ Parti'nin, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ile CHP'nin Aydın'daki jeotermal enerji santrallerine ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, daha sonra Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi olan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi.



