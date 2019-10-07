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TBMM Genel Kurulunda yoğun gündem

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu hafta Genel Kurulda Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin ve yargı reformu paketinin görüşülmesinin planlandığını bildirdi

Politika 07.10.2019, 19:30
TBMM Genel Kurulunda yoğun gündem

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu hafta TBMM Genel Kurulunda Suriye-Irak ve Mali-Orta Afrika Cumhuriyeti tezkereleri ile yargı reformu paketinin görüşülmesinin planlandığını belirtti.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'nin bu hafta çalışmalarını yoğun bir gündemle sürdüreceğini söyledi.

Bülent Turan, yarın Genel Kurulda ilk olarak iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ele alınacağı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Buna göre, Genel Kurulda, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin tezkere ele alınacak.

Ayrıca Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi adı altında bir diğer asker gönderme tezkeresini görüşeceğiz."

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 9 Ekim Çarşamba günü Genel Kurul'a gelmesini öngördüklerini belirten Turan, "Söz konusu kanun teklifini, tüm siyasi partilerimizin ve milletvekili arkadaşlarımızın katkılarıyla, mutabakat ve uzlaşıyla görüşmeyi planlıyoruz." diye konuştu.


#AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan #Cumhurbaşkanlığı #tbmm genel kurulu #türk silahlı kuvvetleri
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