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TBMM yeni yasama yılına hazır
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına hazırlandı.
Politika 30.09.2019, 11:49 30.09.2019, 12:01
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına hazırlandı.
TBMM’de yaklaşık iki buçuk aylık aradan sonra üçüncü yasama yılı başlıyor. Yeni yasama yılı için ilk tören saat 14.00’te TBMM’deki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayacak. TBMM Genel Kurulu saat 15.00’de açılacak. Genel Kurul’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşması yapacak. Akşam ise tören salonunda TBMM Başkanı Şentop’un ev sahipliğinde resepsiyon verilecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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