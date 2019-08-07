Son Dakika
TSK: Anıtkabir'in resmî sosyal medya hesabı yok
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığını açıkladı.
Politika 07.08.2019, 00:00 07.08.2019, 10:22
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığını açıkladı.
TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı 'Anıtkabir' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmî Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" denildi. Açıklamada, Anıtkabir resmi internet sitesine 'www.anitkabir.tsk.tr' adresinden erişilebileceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
21°
açık
Namaz Vakti 07 Ağustos 2019
|İmsak
|04:06
|Güneş
|05:45
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:51
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0