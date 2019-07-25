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Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tunus'un lideri El Beci Kaid es Sibsi'nin 93 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Politika 25.07.2019, 13:32 25.07.2019, 14:40
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tunus'un lideri El Beci Kaid es Sibsi'nin 93 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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