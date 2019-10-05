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Tunus cumhurbaşkanı seçimlerinin inandırıcılığına gölge düşebilir

- Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır: - "Ülkenin içinde bulunduğu durumun, demokratik süreç ve seçimlerin güvenilirliğine ilişkin tehlikeli yansımaları var" - "Seçim süreciyle ilişkili zorlukların aşılması için Seçim Kurulu ve yargı kurumlarıyla iletişime geçtik"

Politika 05.10.2019, 01:17
Tunus cumhurbaşkanı seçimlerinin inandırıcılığına gölge düşebilir
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TUNUS (AA) - Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır, cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'nin yolsuzluk suçlamasıyla hapiste olmasının, 13 Ekim'de yapılacak seçimlerin güvenilirliğini tehlikeye sokacağını söyledi.

Tunus resmi televizyon kanalında konuşan Nasır, "Ülkenin içinde bulunduğu durumun demokratik süreç ve seçimlerin güvenilirliğine ilişkin tehlikeli yansımaları var." dedi.

Karvi'nin tutuklanmasına işaret eden Nasır, seçimlerin inandırıcılığına etki eden bu durum için onurlu bir çözüm bulunmasının zorunluğu olduğunu vurguladı.

Nasır, yargının bağımsızlığı ilkesinden geri dönüşün olmadığını hatırlatarak, "Seçim süreciyle ilişkili zorlukların aşılması için Seçim Kurulu ve yargı kurumlarıyla iletişime geçtik" ifadelerini kullandı.

Nasır şunları kaydetti:

"Ülkenin geleceğiyle ilişkili olması yönüyle seçimler, iç ve dış kamuoyunun ilgi odağında. Cumhurbaşkanlığı, parlamento ve hükümet düzeyinde Tunus'u kimin yöneteceği belirlenecek."

Cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin konusunu yakından takip ettiğini belirten Nasır, seçimlerin geleceği ve Tunus'un adıyla ilişkili olması yönüyle yansımalarının önemine işaretle 13 Ekim'de yapılacak seçimlerde aday Nebil el-Karvi'nin hapiste olmasının seçimlerin inandırıcılığını tehlikeye sokacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Seçim kampanyasını cezaevinden yöneten Karvi, 17 Eylül'de yapılan seçimlerde birinci sıradaki Kays Said'in ardından en çok oyu alarak ikinci tura katılmaya hak kazanmıştı.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinin ardından 13 Ekim'de cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak.

#Cumhurbaşkanlığı seçimleri #Nebil el-Karvi #Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır
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