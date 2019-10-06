Flaş HaberSuriye sınırında hava hareketliliği
Tunus'ta genel seçiminde oy verme işlemi tamamlandı
- Tunus'ta katılımın düşük seyrettiği parlamento seçiminde oy verme işlemi sona erdi - Yerel saatle 14.30'da seçime katılımın yüzde 23 olduğu aktarıldı
Politika 06.10.2019, 20:07
TUNUS (AA) - Tunus'ta katılımın düşük seyrettiği parlamento seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.
Tunus, 217 sandalyeli parlamentosundaki temsilcilerini seçmek için bugün sandık başına gitti.
- Tunus'ta parlamento seçimi
Ülkede 7 milyon 81 bin 307 seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlarken, Tunuslular, 217 milletvekilini belirlemek için 27'si yurt içinde, 6'sı da yurt dışında 33 seçim bölgesinde oy kullandı.
Tunus parlamentosundaki 18'i diasporadan olmak üzere 217 sandalye için 15 binden fazla aday yarıştı. Arap Baharı sürecinde Zeynel Abidin Bin Ali yönetiminin devrilmesinin ardından düzenlenen üçüncü genel seçimde oy verme işlemi Tunus yerel saatiyle 18.00'de bitti.
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Konyaspor
|7
|12
|4. Fenerbahçe
|7
|11
|5. Gaziantep FK
|6
|11
|6. Antalyaspor
|7
|11
|7. Malatyaspor
|7
|10
|8. Galatasaray
|7
|10
|9. Trabzonspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Altınordu
|7
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|7
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Southampton
|8
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Atletico Madrid
|8
|15
|3. Granada
|8
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Real Valladolid
|8
|10
|13. Eibar
|8
|9
|14. Celta de Vigo
|8
|9
|15. Real Betis
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Getafe
|7
|7
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2