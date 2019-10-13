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Erdoğan: "Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur."
Dışişleri Bakanlığı Avrupa ülkelerini uyardı

Türkiye’den Arap Birliği’nin skandal bildirisine ilk tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı’na karşı Arap Birliği’nin yayınladığı kabul edilemez bildiriyi kınayan bir açıklama yaptı.

Politika 12.10.2019, 18:23
Türkiye’den Arap Birliği’nin skandal bildirisine ilk tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı’na karşı Arap Birliği’nin yayınladığı kabul edilemez bildiriyi kınayan bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün yayımladığı bildiride ülkemizin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu ‘işgal’ olarak tanımlayan Arap Birliği’ni en sert biçimde kınıyorum. Türkiye’nin Filistin halkının haklarını savunmasından, Kudüs’ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da Yemen’de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz. Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin PKK terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir”

(İHA)
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