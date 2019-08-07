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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Beştepe'de
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir...
Politika 07.08.2019, 18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Zelenskiy, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve Erdoğan, Zelenskiy onuruna akşam yemeği verecek.
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