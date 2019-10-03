"Verimli toprakların yabancılara satışına karşıyız"

TBMM (AA) - CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, ülke topraklarının ne kadarının hangi amaçla yabancılara satıldığının bilinmediğini belirterek, "Türkiye'nin verimli topraklarının yabancı sermayeye satılmasına karşıyız." dedi.

Topal, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, yabancıların Türkiye'ye gelerek mülk edinmesine karşı olmadıklarını ancak Türkiye'nin verimli topraklarının yabancı şirketlere ve yabancı sermayeye satılmasına tepki gösterdiklerini belirtti.

Daha önce, yabancı şahıs veya şirketlere maden sahalarını 29 ila 49 yıllık sürelerle kiralayarak işletme hakkı verildiğini anlatan Topal, 2011'de çıkarılan Tapu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, yabancıların Türkiye'de istedikleri kadar toprak satın alabildiğini hatırlattı.

Yabancılara ne kadar toprak satışı yapıldığının bilinmediğini vurgulayan Topal,yla ilgili tek belgenin,nün 2012'de internet sitesinde yayımladığı veriler olduğunu ifade etti.

Söz konusu verilerin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinden kaldırılmasını eleştiren Topal, "Hükümet kamuoyundan neyi saklıyor? Ülke toprakları kimlere hangi şartlarda satıldı? Halkımız bunu bilmek istiyor." dedi.

Topal, yalnızca 2012 verilerine göre, 81 ilin 78'inde 116 bin 853 yabancı şahsın, 124 bin 475 parselde 87 milyon 327 bin 250 metrekare toprak satın aldığına işaret ederek, "Vatan toprakları parsel parsel peşkeş çekiliyor. Bu topraklar kime, ne amaçla satılıyor, bunu halkımız bilmiyor. Bunu açıklamak hükümetin görevidir. Parayla ölçülemeyen, hiçbir zaman da ölçülmeyecek kutsal değerlerimiz, ekonomik krizin geçiştirilmesi, bütçe açığının kapatılması, döviz rezervlerinin artırılması için kullanılamaz. Yabancı yatırımcı gelecekse yatırım yapılacak organize sanayi bölgeleri var, oralarda yatırım yapsınlar." diye konuştu.



